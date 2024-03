Paravati, il Pd denuncia il degrado della “casa popolare” di via Capuana

Arriva dalla locale sezione del Partito democratico di Mileto la denuncia sui gravi disagi che stanno vivendo gli inquilini della palazzina dell’Aterp situata in via Capuana, nella frazione Paravati. Il fabbricato versa da tempo in totale stato di degrado, «una situazione insostenibile che vede cantine completamente allagate, a causa di tubi rotti e fatiscenti e, conseguentemente, umidità che avvolge ormai l’intero edifico». Il circolo del Pd guidato da Salvatore Pedullà ha al riguardo attivato anche un’apposita raccolta di firme tra la popolazione del paese natio della Serva di Dio Natuzza Evolo e nel resto del territorio comunale. «La segnalazione che facciamo – spiega oggi il segretario cittadino del partito di Elly Schlein – è motivata soprattutto a preservare le famiglie che vivono in questi appartamenti. A tal proposito, chiediamo all’amministrazione comunale e all’assessore al ramo di intervenire presso l’Aterp affinché si adoperi in modo consono, collaborando a mettere in sicurezza il fabbricato e a consentire, quindi, alle persone che vi abitano di farlo in modo decente e senza rischi per la propria incolumità. Purtroppo – conclude Pedullà – al momento ci duole constatare che questo edificio versa in totale stato di abbandono e in condizioni pietose. Da qui la necessità che l’amministrazione comunale dia il proprio supporto e si intervenga al più presto per ripristinare il tutto, prima che sia troppo tardi e in modo da eliminare situazioni non degne di un paese civile».