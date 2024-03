Intimidazioni alla Chiesa vibonese, la condanna di De Pinto e della Lega

Mino De Pinto

Arriva anche dal segretario di sezione della Lega di Vibo Valentia, Mino De Pinto, unitamente al consiglio direttivo provinciale del partito, la solidarietà al vescovo Attilio Nostro e ai sacerdoti don Francesco Pontoriero e don Felice Palamara per i vili atti intimidatori subiti negli ultimi giorni. “Attentati del genere sono da condannare fermamente in qualsiasi contesto, soprattutto se effettuati a discapito di uomini di Chiesa che si impegnano al meglio per le loro comunità. Confidiamo – dichiarano De Pinto e la Lega – in un’attenta azione delle forze dell’ordine affinché possano garantire la pubblica sicurezza nei nostri comuni e nei luoghi di culto. La tutela della legalità è un principio imprescindibile del nostro programma politico e auspichiamo che sia rispettata in ogni contesto”.

LEGGI ANCHE: Atti intimidatori alla Chiesa Vibonese: Legambiente aderisce alla fiaccolata di Cessaniti

Minacce al vescovo Nostro e ai parroci: la solidarietà di Saccomanno (Lega)