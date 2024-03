Campionato nazionale acconciatori, trionfo per l’hair-stylist vibonese Gessica Garisto

La professionista di Mesiano ottiene un nuovo importante riconoscimento nell’ambito della competizione andata in scena a Napoli

Gessica Garisto, hair-stylist di Mesiano, conquista un importante riconoscimento in ambito nazionale. La giovane professionista, infatti, ha portato a casa il primo posto al campionato nazionale acconciatori indetto dall’Inai e ospitato a Napoli. Garisto si conferma così eccellenza del comprensorio vibonese. La gara,“Bridal romantic modella” l’ha vista partecipe con una sontuosa acconciatura, realizzata in soli 40 minuti su modella. Ad impreziosire il tutto, uno degli abiti da sposa dell’atelier Mondo Sposa. Anche questa volta (dopo i precedenti primi posti a vari campionati nazionali) le linee morbide e decise realizzate dall’artista hanno colpito i giudici della commissione. Garisto ha ottenuto recentemente anche un altro rilevante riconoscimento, risultando tra i vincitori dell’undicesima edizione dei Wedding award 2024 di Matrimonio.com, premi dedicati ai migliori professionisti del settore nozze in Italia. Risultati raggiunti con grandi sacrifici, formazione costante, creatività e desiderio di realizzare i propri sogni.

LEGGI ANCHE: “Infermiere del cuore”, premiata Simona Starvaggi: è in servizio all’Asp di Vibo

Speciale riconoscimento nazionale per gli studenti della scuola media di Jonadi -Video

“Arte d’autunno”, il vibonese Liguori premiato a Roma per un’opera sui panorami calabresi