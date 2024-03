Vibo, l’incompiuta “Strada del Mare” e i rischi per la viabilità: il punto a Dentro la Notizia

Doveva essere una delle più importanti opere della Calabria che poteva servire a far superare l’isolamento del Vibonese potenziando non solo il sistema turistico ma anche quello industriale. Cosa è successo nel frattempo alla “Strada del Mare”? Ne parleremo durante l’appuntamento quotidiano con Dentro la Notizia in programma alle 14:30 su LaC Tv. Sul posto l’inviata Cristina Iannuzzi, mentre insieme a Pier Paolo Cambareri in studio Antonello Gagliardi di Kairos M&C Srl.

