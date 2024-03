Consiglio regionale, premiata la miss vibonese Nicoletta Ventrice

La Miss Mondo Calabria in carica Nicoletta Ventrice, la 23enne di Briatico che detiene il titolo regionale del concorso (curato dalla agenzia Andrea Corigliano eventi) è stata premiata al Consiglio regionale della Calabria. Il riconoscimento, consegnato dal consigliere regionale di Forza Italia Domenico Giannetta, le è stato tributato per avere «rappresentato con la bellezza e il talento la Calabria sui più prestigiosi palcoscenici regionali, nazionali e mondiali, contribuendo a diffonderne i valori più autentici e positivi». «Un impegno – ha specificato Giannetta – che il Consiglio regionale della Calabria ha scelto di valorizzare e riconoscere attraverso questa targa simbolo». Ad incontrare la giovane calabrese detentrice della prestigiosa fascia, oltre che il consigliere regionale, anche gli amministratori di due comuni del Reggino, quello di Palmi con una parte dell’amministrazione e quello di Seminara con il sindaco Giovanni Piccolo. Un momento di grande orgoglio per Nicoletta: «Sono molto felice ed emozionata, ringrazio l’intero consiglio regionale, i Comuni di Palmi e Seminara per gli attestati ricevuti. È stato un anno intenso e pieno di emozioni, ho rappresentato con fierezza la mia terra dentro e fuori i confini nazionali. L’esperienza di questi mesi mi ha consentito di accrescere il mio bagaglio di esperienze – mi auguro – ha affermato la giovane di Briatico – di poter continuare ad ottenere soddisfazioni e rendere orgogliosi tutti i calabresi, a partire dal percorso universitario che mi vede impegnata a Roma nel corso di Management dello Sport».

