A Dasà la ‘Ncrinata, rito antico tra fede e commozione

«Anche quest’anno “catta bona!” (è caduta bene)» dice entusiasta il sindaco di Dasà, Raffaele Scaturchio, al termine della ‘Ncrinata. La tradizionale processione che ogni martedì dopo la Santa Pasqua richiama nel centro del Vibonese migliaia di persone che giungono da ogni angolo della Calabria per assistere all’incontro tra l’Addolorata, San Giovanni e Cristo Risorto. Un rito che suscita un tripudio di emozione e commozione. C’è chi percorre scalzo le vie del centro per devozione. Chi giunge da New York per un voto: «Ogni anno a Pasqua ritorno qui nella mia Dasà per assistere a questo momento di fede – dice commosso Giuseppe che aggiunge -. Ho chiesto alla Madonna la grazia di farmi vivere. Mi ha ascoltato». Ma sono centinaia i dasaesi che giungono da ogni parte del mondo per assistere a un rito che si ripete da tre secoli. CONTINUA A LEGGERE QUI: A Dasà martedì è ancora Pasqua: da tre secoli va in scena la ‘Ncrinata, rito antico tra fede e commozione