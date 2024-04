Tifosi della Vibonese donano uova di Pasqua al reparto di Pediatria

Una crescita continua per un gruppo di ragazzi che sta promuovendo i sani principi della lealtà e dello stare insieme

Visita da parte di alcuni rappresentanti della tifoseria della Vibonese della curva est, il cuore pulsante dello stadio Luigi Razza, nel reparto di Pediatria dell’ospedale civile di Vibo Valentia. Un gesto molto apprezzato e fatto con il cuore, con il quale si è proceduto alla consegna di uova di Pasqua ai piccoli degenti, regalando loro sorrisi e tranquillità. “Tifare non significa solo riunirsi festosamente all’interno dello stadio, o seguire la squadra in trasferta, ma significa entrare nel tessuto sociale della città. Una crescita continua – affermano i tifosi – che questo gruppo di ragazzi sta portando avanti, promuovendo i sani principi della lealtà e del volere stare insieme. Quello della consegna delle uova di Pasqua è un segnale importante che non sarà il solo ed isolato. Il grande cuore dei tifosi della Vibonese batte sempre più forte”.