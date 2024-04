Tutto pronto a Vibo Valentia per il ritorno dell’Opera sacra – Foto

Foto Moderna Grillo . it

Torna dopo 13 anni l’Opera Sacra a Vibo Valentia. La tradizionale rappresentazione religiosa che ripercorre tutte le tappe del supplizio e della morte di Gesù e che non si è potuta svolgere il 27 marzo scorso causa maltempo, prenderà vita domani dalle 18,00 dal piazzale del comando dei vigili del fuoco. Il corteo, quindi, muoverà verso piazza San Leoluca dove è prevista la prima scena sino alla crocifissione nei pressi del castello normanno-svevo. L’opera sacra era stata sospesa nel 2013 per problemi di varia natura, seguiti poi nel 2019 dalla prematura scomparsa del suo ideatore e principale protagonista, il compianto Enzo Mobilio, e quindi dall’altrettanto prematura scomparsa del suo principale collaboratore Nazzareno Esposito. Quest’anno, pertanto, l’Associazione “Monteleone”, su input soprattutto del presidente Luca Comito e del vice presidente Lorenzo Esposito, ha deciso di riprendere quella devota tradizione, accogliendo così le numerose sollecitazioni giunte dai cittadini. L’attore vibonese Costantino Comito, dimostrando grande disponibilità e amore per la sua città, ha accettato di partecipare, in forma totalmente gratuita, all’Opera Sacra nella quale impersonerà Gesù. L’Opera Sacra vedrà impegnate complessivamente una settantina di persone, tra protagonisti e comparse. La regia generale è curata da Totò Valenzise supportato concretamente sul campo da Luca Comito e Lorenzo Esposito, con musiche curate dal maestro Verio Sirignano. GUARDA IN BASSO le splendide fotografie realizzate dalla Foto Moderna Grillo