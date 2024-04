Videosorveglianza a Pizzo, approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica

Municipio di Pizzo

A Pizzo procede l’iter per l’installazione di sistemi di videosorveglianza. Con delibera della giunta comunale, infatti, è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica. L’obiettivo è quello di incrementare la sicurezza e il controllo del territorio. Le telecamere, disseminate in più aree della città, rappresentano strumenti privilegiati per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di criminalità diffusa e predatoria. Lo studio di fattibilità tecnica ed economica è stato redatto dall’Ufficio tecnico comunale. Il quadro economico dell’opera, suddiviso per interventi, riporta un importo complessivo di 260mila euro (fondi ministeriali) di cui 10mila euro di co-finanziamento a carico dell’ente. Tramite la videosorveglianza, l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Sergio Pititto, si propone di «aumentare la sicurezza dei cittadini fornendo uno strumento operativo di monitoraggio attivo del flusso veicolare, implementare uno strumento che aiuti le forze dell’ordine a poter ricostruire rapidamente i movimenti dei veicoli e persone sospette, favorire la rilevazione di situazioni di pericolo e consentire l’intervento immediato delle forze dell’ordine, monitorare aree di particolare interesse». Individuato come responsabile unico di procedimento, il comandante della polizia locale Giulio Dastoli, responsabile settore Vigilanza. Nel frattempo il Comune di Pizzo ha anche reso noto un ulteriore intervento. Per contrastare il fenomeno degli incidenti stradali connessi all’alta velocità e al mancato rispetto dei limiti, lungo la strada provinciale numero 95 (via Riviera Prangi, località Marinella) sono stati installati apparecchiature autovelox. Entreranno in funzione dall’8 aprile 2024.

