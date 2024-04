Gli studenti dell’Iti e Itg di Vibo in viaggio premio a Bruxelles

Esperienza costruttiva ed edificante quella degli studenti dell’Istituto di Istruzione Superiore Iti eItg di Vibo Valentia che, risultando vincitori regionali del percorso “A scuola di OpenCoesione”, hanno ricevuto come premio da parte della Regione Calabria un viaggio a Buxelles, espletato dal 3 al 5 aprile. Non si è trattato di una semplice gita scolastica, anche se le visite guidate ed il divertimento non sono mancati. Gli studenti si sono cimentati in un vero e proprio lavoro di rendicontazione alla Camera di Commercio italo belga, di fronte ad esperti e rappresentanti della Calabria in Ue, in merito alla situazione dei rifiuti in Calabria, nonché hanno sviluppato nuove proposte progettuali da articolare secondo il format previsto dal Programma regionale 21-27, approvato dalla Commissione Europea il 3 novembre 2022. Dall’analisi dei documenti relativi all’ obiettivo “Europa più green” è emerso che è ancora notevole il lavoro da fare: il nuovo Piano regionale per la gestione dei rifiuti non è stato ancora approvato e quindi i nuoviprogetti non sono finanziabili con il fondo di Sviluppo e Coesione, gran parte delle bonifiche di exdiscariche che erano già state finanziate con la precedente programmazione regionale non sono state ancora portate a compimento e non esiste ancora in Calabria una filiera circolare che porti dalla produzione dei rifiuti alla produzione di nuove materie prime. Molto lavoro però è stato fatto: secondo quanto asserito dal presidente della Regione Calabria ed assessore ad interim all’Ambiente, Roberto Occhiuto, “non si smaltisce più fuori regione neanche un chilogrammo di rifiuti ed i costi di smaltimento sono passati da 340 Kg/ton a meno di 100 Kg/ton”. Va quindi recuperato un gap molto pesante, in termini di sanzioni europee, tasse da pagare e riorganizzazione dei servizi che sono confluiti nel gestore unico Arrical, ed approdare così ad una gestione “smart” dei materiali della filiera del riciclo, passando dal concetto di rifiuto da smaltire a quello di risorsa da trasformare in modo eco sostenibile. E’ emblematico che, almeno per un giorno, ad essere protagonisti delle proposte di cambiamento nel cuore dell’Europa, siano stati proprio gli studenti di chimicae biotecnologie” del Tecnico Industriale di Vibo Valentia, che della chimica green e della ecosostenibilità dei processi produttivi ha fatto da anni il proprio principio ispiratore.

