Giornata nazionale del mare, celebrazioni anche a Vibo Marina

Una veduta del porto di Vibo Marina

Giovedì 11 aprile, ad iniziare dalle ore 10, sulla banchina Fiume del porto di Vibo Marina verrà celebrata la “Giornata Nazionale del Mare” che ogni anno viene organizzata dal Ministero dell’Istruzione in collaborazione con il comando generale della Guardia costiera al fine di sviluppare il concetto di “cittadinanza del mare” e rendere gli studenti cittadini “attivi” di questa importante realtà. L’evento, che avrà luogo nella cittadina portuale, si avvale della partecipazione della Guardia di Finanza, del Reparto Operativo Aereonavale, dei Vigili del fuoco, dell’Istituto comprensivo statale “Amerigo Vespucci di Vibo Marina ed altre scuole, della Croce Rossa, servizi sanitari, pescatori, servizi portuali, pontili turistici, Pro Loco e associazioni ambientaliste. La Giornata del mare è un’occasione importante per sensibilizzare soprattutto i giovani sul tema del rispetto e della conoscenza del mare, risorsa di grande valore per il mondo e per l’Italia in special modo. L’Italia è una penisola, per cui il mare assume un’importanza particolare sia per quello che riguarda la sua economia sia per quanto attiene all’ambiente e alla biodiversità. In una realtà come Vibo Marina, che nel mare trova le sue radici e la sua identità, l’evento assume una valenza ancora maggiore per sottolineare come essa guardi ancora al mare per un futuro migliore.

