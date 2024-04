Dalla Bulgaria a Vibo venti studenti negli studi di LaC Tv alla scoperta del network

Trascorreranno due settimane in Calabria grazie a un progetto Erasmus Plus incentrato sulle digital competence. Un breve periodo di formazione arricchito dalla visita alla nostra redazione

Hanno tra i 15 e i 16 anni e vengono dalla Bulgaria, dove frequentano un istituto superiore. Sono arrivati in Calabria grazie al progetto Erasmus Plus e trascorreranno qui due settimane. Un’esperienza sicuramente indimenticabile quella di questi venti studenti bulgari, che oggi si è arricchita della visita agli studi televisivi di LaC a Vibo Valentia. Accompagnati da due loro insegnanti, sono stati accolti dal personale tecnico e giornalistico e hanno avuto la possibilità di conoscere da vicino la macchina organizzativa del Network LaC, che attraverso i suoi canali quotidianamente porta l’informazione nelle case dei calabresi e non solo. Una visita che ha entusiasmato i ragazzi, tant’è che qualcuno ha già iniziato a farci un pensierino per il futuro. «Mi sono piaciuti tantissimo questi studi, ho anche iniziato a valutare l’idea di lavorare proprio in televisione da grande», rivela Ivaila dopo aver fatto il giro della sede vibonese di LaC. CONTINUA A LEGGERE QUI: Dalla Bulgaria agli studi di LaC Tv a Vibo, venti studenti alla scoperta del Network: «Da grande vorrei fare il vostro lavoro»