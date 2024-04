LaCity Mag, debutto pieno di stelle: gli auguri dei vip per il nuovo magazine di LaC Network

Una cascata di stelle! Sono tantissimi i vip del cinema e della tv italiana che hanno voluto fare gli auguri per la nascita di LaCity Mag, il nuovo magazine online del gruppo LaC Network. Dalla bella Eva Henger, alla simpaticissima Emanuela Folliero, dal supercritico gastronomico Edoardo Raspelli al giornalista Claudio Brachino, passando per la showgirl Emanuela Tittocchia, l’attrice di Un posto al sole e Un medico in famiglia Beatrice Fazi, ai colleghi di set Patrizio Rispo, Sara Zanier e Riccardo Polizzy Carbonelli. E se la fiction chiama, i reality rispondono con Rossella Erra di Ballando con le stelle, Maria Monsè e Simona Tagli del Grande Fratello Vip. E poi la coniglietta di Playboy e attrice comica Micol Ronchi, l’autore di Sanremo Marco Salvati e molti altri. Il nuovo magazine di LaC Network targato Diemmecom, è diretto da una vecchia conoscenza dei lettori di settimanali familiari: Luca Arnaù ha infatti diretto testate storiche come Bella, Epoca, Eva 3000, Vip, DiTutto e In Famiglia. È stato direttore editoriale della rivista Vero, ha lavorato nel mondo del cinema come sceneggiatore ed è un apprezzato autore di gialli storici in libreria. CONTINUA A LEGGERE QUI: Un debutto pieno di stelle per LaCity Mag: gli auguri dei Vip per il nuovo magazine di LaC Network