Ricadi, i vigili del fuoco salgono in cattedra e incontrano gli studenti

Nei giorni scorsi i vigili del fuoco del Comando provinciale di Vibo Valentia hanno tenuto degli incontri informativi presso le scuole ricadenti nell’Istituto comprensivo statale di Ricadi. In particolare hanno partecipato all’attività gli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado di Ricadi, Spilinga e Santa Domenica.

Durante gli incontri, tenuti dal direttore coordinatore speciale Domenico Ferito, sono stati illustrati i compiti istituzionali dei vigili del fuoco svolti con l’impiego di attrezzature e mezzi particolari e sono stati trattati argomenti relativi alla sicurezza in casa e a scuola con particolare riferimento alle modalità di attuazione del piano di evacuazione in caso di emergenza. Gli operatori del distaccamento di Ricadi hanno poi illustrato i mezzi in dotazione facendo visionare le attrezzature in caricamento. Alle due giornate hanno partecipato circa 150 ragazzi che hanno mostrato particolare interesse all’attività svolta dai vigili del fuoco dimostrando tutta la loro curiosità attraverso una serie di domande sulle tematiche trattate.

