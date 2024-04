Grecanica news, una nuova forma di narrazione dedicata alle minoranze linguistiche calabresi – Video

class="lac-video-embed" width="640" height="360" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen>

Continua il percorso che LaC ha intrapreso per dar voce, tutelare e valorizzare le minoranze linguistiche calabresi. Il 9 aprile a Bova nel Museo della Lingua Grecocalabra Gehrard Rohlfs si è svolta la presentazione ufficiale del nuovo Tg Grecanico. Dopo aver attenzionato la comunità arbëreshe, Grecanica News è il nuovo spazio informativo dedicato all’ area grecanica dei greci di Calabria. È un’area nota come Bovesìa contraddistinta dalle sue radici e dalla viva tradizione ellenofona. Tra le montagne e il mare si celano secoli di storia, cultura, arte che si tramandano da generazioni fin dai tempi della colonizzazione greca, avvenuta nel VIII secolo a. C. Qui si parla il grecanico, una lingua che discende dal greco antico e testimone dell’esistenza di una forte connessione storica e culturale tra la Calabria meridionale e la Magna Grecia. «Le minoranze linguistiche rappresentano il nostro Dna e la nostra storia. Per far risorgere la nostra terra bisogna rispettare le nostre radici» ha detto Maria Grazia Falduto, direttore editoriale del network LaC. Grecanica News andrà in onda ogni sabato alle 21 (e domenica alle 14.30) su LaC Tv, canale 11 del digitale terrestre, sul canale 411 di TivùSat, sul canale 820 di Sky e in streaming su LaC Play.

