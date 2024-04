Verso il 25 aprile, anche Vibo si prepara a celebrare la festa della Liberazione

Si avvicina il 25 aprile e in tutta Italia ci si prepara a ricordare l’anniversario della Liberazione dal nazifascismo. Una ricorrenza importante che sarà festeggiata nelle principali città con manifestazioni ed eventi. E Vibo Valentia non sarà da meno. La manifestazione in città si terrà nel piazzale antistante il Monumento ai Caduti. Previsto, alle ore 9.55, lo schieramento delle forze armate e di polizia, posizionamento dei gonfaloni dei Comuni e delle associazioni combattentistiche e d’Arma. Alle 10.00 inizio cerimonia e deposizione della corona d’alloro ai caduti.

