Torna “ViboFiorArt”, tutto pronto per la manifestazione dedicata ai fiori e all’artigianato

Tutto pronto a Vibo Valentia per la seconda edizione di “ViboFiorArt”, che si terrà lungo l’asse commerciale di corso Vittorio Emanuele III, dalle ore 14 di sabato 11 maggio alle ore 18 di lunedì 13 maggio. «La bellezza dei fiori, la sapienza degli artigiani locali e l’estro degli artisti – si legge in una nota del Comune – saranno gli ingredienti principali di un evento sul quale punta molto l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Maria Limardo, ancora una volta organizzato dall’assessorato alle Attività produttive retto dall’assessore Carmen Corrado». L’obiettivo è quello di «vivacizzare il centro storico e le attività incentivando le presenze, ed al contempo valorizzando il florovivaismo e l’artigianato locale». «Siamo lieti di ripetere anche quest’anno la positiva esperienza di ViboFiorArt – è il commento del sindaco Limardo – andando incontro alle esigenze della cittadinanza che dimostra di avere tanta voglia di partecipazione, ed a quelle degli esercenti, che vedono in queste occasioni motivo di stimolo al settore del commercio».

«Prevediamo una grande partecipazione – dichiara l’assessore Corrado – perché già lo scorso anno, alla prima edizione, la manifestazione ha suscitato il gradimento dei tantissimi partecipanti. Nell’ottica di una continua e proficua collaborazione con il comparto dei commercianti ambulanti, degli artigiani e dei florovivaisti il Comune di Vibo Valentia si pone ancora una volta al servizio delle istanze della comunità, creando occasioni di svago e possibilità di acquisti diversi rispetto ai soliti canoni, il tutto con un occhio di riguardo al lato estetico delle cose, perché i fiori sono portatori di bellezza, quella stessa bellezza che può esprimere la nostra città. Il tutto arricchito dalle mostre ed estemporanee degli artisti del posto, che impreziosiranno i tanti angoli del centro». All’avviso possono partecipare i produttori e imprenditori agricoli, iscritti alla Camera di commercio per le attività di florovivaistica, le associazioni di categoria, gli artigiani, gli hobbisti, chi vende le proprie opere d’arte; gli esercenti ambulanti in possesso della titolarità del commercio su aree pubbliche. La domanda di partecipazione dovrà essere presentata al Suap del Comune di Vibo Valentia, entro le ore 12,00 di martedì 30 aprile 2024.

