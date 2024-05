Vibo, vandali a Moderata Durant, danneggiato il bar del Parco urbano

Il quartiere Moderata Durant a Vibo Valentia ancora nel mirino dei vandali. La nuova segnalazione arriva da Gianluca Vasapollo, residente, che spiega: «Pensavamo che la situazione fosse migliorata dopo il nostro esposto presentato il mese scorso ma purtroppo si è trattato di una mera illusione. Infatti – continua Vasapollo – i vandali, dopo un breve periodo di pausa, hanno pensato bene di colpire in un luogo più nascosto e meno visibile, in maniera vigliacca. Infatti hanno completamente distrutto i vetri degli infissi del Bar del Parco Urbano, si in disuso, ma sempre un bene da conservare» .È probabile che il danneggiamento si sia verificato di notte: «A notarlo è stato un familiare del vecchio gestore del bar. Evidentemente la presenza delle forze dell’ordine, che hanno intensificato i controlli nel quartiere, non sono bastati, per cui – conclude Vasapollo – ritorneremo a chiedere alle forze dell’ordine un pugno ancora più duro e il sottoscritto continuerà a denunciare. Bisogna fare capire a chi si macchia di questi eventi criminosi, cosa significhi avere rispetto per le cose altrui».

