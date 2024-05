Ufficio postale di Joppolo, l’ex sindaco: «Anni di disagi e nessun intervento»

Salvatore Vecchio

Disagi per gli utenti dell’ufficio postale di Joppolo. A segnalare e sollecitare l’intervento degli enti preposti, l’avvocato Salvatore Vecchio, ex sindaco del piccolo centro del Vibonese: «Dal mese di febbraio 2022 – spiega – l’ufficio postale è aperto al pubblico soltanto nei giorni di martedì, giovedì e sabato per servire, con due sportelli e un solo operatore, oltre all’utenza del capoluogo anche quella delle frazioni Caroniti e Coccorino, i cui uffici postali sono stati soppressi dalla benemerita “Poste Italiane” alcuni anni or sono». L’ente parlava di una «decisione temporanea dettata, a causa dell’emergenza Covid, dalla necessità di evitare assembramenti e, quindi contagi». A pandemia finita, tuttavia, non c’è stato nessun pieno ripristino degli orari costringendo gli utenti a lunghe file, sia d’estate che in pieno inverno. Da quanto riferito, ai cittadini «viene negato ai cittadini di questo Comune, considerati “humiliores” come nel diritto imperiale, anche la possibilità di potere utilizzare -caso unico nella provincia di Vibo Valentia- i servizi che avrebbe potuto/dovuto offrire uno sportello “Postmat”».

Non sono mancate le proteste «da parte della civica amministrazione e da parte dei cittadini e neanche è mancato il silenzio di Poste italiane e, con queste ultime, ovviamente quello della rappresentanza politico/istituzionale nazionale e regionale del territorio. Rappresentanza politico/istituzionale che invece si è fatta sentire ed ascoltare nella provincia di Cosenza per via di un benemerito senatore della Repubblica che, ci dicono le cronache, ha “sollecitato con forza” e con esito positivo l’accelerazione dei tempi entro i quali Poste Italiane avrebbe ripristinato i servizi già offerti ai cittadini di un comune del cosentino. Ciò detto – chiosa l’ex primo cittadino – ci viene da dire: “cercasi” per Joppolo, anche per questo specifico problema, un senatore……. e non rileva che sia di altra provincia o regione».

