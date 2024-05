Bandiere blu, zero riconoscimenti per Ricadi: «Nessun salto di qualità»

«Il fatto che il Comune di Ricadi non abbia ricevuto il riconoscimento della bandiera blu è la conferma dell’incapacità di amministrare del sindaco Tripodi e del suo vice, in perenne campagna elettorale, Locane». Lo afferma il gruppo Uniti per Ricadi aggiungendo: «Siamo a maggio inoltrato ed ancora gli accessi a mare sono impraticabili, lasciati nell’abbandono e nei rifiuti, la consulta del turismo non si riunisce da molti mesi e non ha programmato nulla per l’estate ormai alle porte». Il sodalizio politico rincara la dose: «Non ha previsto eventi an inizio stagione a supporto del turismo, non ha risolto il problema della scarsità dell’acqua, e della manutenzione dei serbatoi comunali. I nostri amministratori sono impegnati quotidianamente in affidamenti diretti di concessioni, beni e servizi, in spregio alle più elementari regole previste dalla legge e non si occupano di altro.

La bandiera blu – si fa presente – è un riconoscimento che viene dato all’ opera delle amministrazioni capaci, che riescono a completare e rendere fruibili con servizi di qualità, le spiagge e la balneazione. Purtroppo, pur avendo il comune di ricadi 12 chilometri di coste, e spiagge tra le più belle del mondo, non riesce a fare un salto di qualità per l’incapacità di amministratori che fanno soltanto politica clientelare a supporto dei poteri forti. Un plauso va a Parghelia, new entry tra le bandiere blu per il lavoro fatto, che dimostra che anche a Ricadi si può fare molto di più senza accontentarsi del bitume davanti casa e dei favoritismi degli attuali amministratori».

