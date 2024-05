Jonadi, completati i lavori di efficientamento energetico in località Aeroporto

Fabio Signoretta

A Jonadi completati i lavori di efficienza energetica presso la Delegazione municipale di Località Aeroporto. L’intervento, effettuato con fondi attinti dal bando “Comuni per la Sostenibilità e l’Efficienza Energetica” ha visto la realizzazione di diverse azioni mirate a ridurre il consumo energetico e a migliorare il comfort degli utenti dell’edificio. Tra le modifiche apportate, l’installazione di un moderno impianto fotovoltaico sul tetto del fabbricato, teso a generare energia pulita e a ridurre la dipendenza dalle fonti non rinnovabili, la sostituzione di tutti i sistemi di riscaldamento con soluzioni più efficienti e a basso impatto ambientale, il cambio degli infissi esterni con altrettanti modelli ad alta efficienza energetica, tesi a migliorare l’isolamento termico e acustico dell’edificio e a ridurre le dispersioni di calore durante i mesi invernali. «Queste azioni – sottolinea oggi il sindaco Fabio Signoretta – non solo contribuiscono alla riduzione dell’impatto ambientale dell’edificio, ma rappresentano anche un investimento a lungo termine per il Comune di Jonadi, che potrà beneficiare di minori costi energetici e maggior comfort per gli utenti della Delegazione municipale. Al riguardo, l’amministrazione comunale desidera ringraziare tutti coloro che hanno contribuito al successo di questo progetto, inclusi i tecnici, gli operatori e gli enti coinvolti nella sua realizzazione. L’impegno verso la sostenibilità ambientale – aggiunge – rimane una priorità per l’amministrazione comunale, che continuerà a promuovere iniziative volte a garantire un futuro più verde e prospero per la comunità. Per ulteriori informazioni sui progetti e le iniziative del Comune di Jonadi in materia di sostenibilità ambientale, tra cui la Comunità Energetica Rinnovabile, vi invitiamo a visitare il nostro sito web o a contattare gli uffici comunali».

