Vibo Marina, la Pro loco ripulisce l’area che ricorda la strage della Littorina: «Dal Comune nessuna attenzione»

Nell’ambito delle mattinate ecologiche di primavera, la Pro loco aps, grazie all’impegno di soci e volontari, ha proceduto alla ripulitura dell’area “Stele della Littorina”, posta all’ingresso di Vibo Marina in via Pizzo, adiacente al vecchio tracciato delle Ferrovie Calabro Lucane che univa Porto Santa Venere a Mileto. Un importante luogo della memoria, recuperato nel 2021 per iniziativa delle Pro loco di Vibo Marina e di Pizzo, per ricordare la grave sciagura ferroviaria avvenuta nel 1951. Il crollo del ponte Ciliberto, infatti, causò nove morti e numerosi feriti.

La mancata riqualificazione

È stata l’occasione anche per manifestare, da parte del sodalizio, un forte rammarico per il programma di riqualificazione del vecchio tracciato ferroviario della Littorina, mettendo in risalto come «ancora una volta il progetto non comprende il tratto iniziale della linea che da Porto Santa Venere portava a Pizzo, proprio dove ora sorge la stele commemorativa. L’interesse del Comune, ancora una volta- sottolinea la Pro loco- sembra riguardare solamente il tratto vicino a Vibo centro, sicuramente bello e trascurato negli anni e già in passato oggetto di considerevoli finanziamenti e lavori anche da parte dell’amministrazione provinciale. Nonostante le proposte e le attese- rimarca ancora l’associazione aps- ancora una volta si è purtroppo inteso non includere nei progetti di riqualificazione il percorso della vecchia ferrovia calabro-lucana a Vibo Marina, non valorizzando un tratto che fa parte dello stesso territorio, magari ricostruendo seppure in modo più semplice e moderno il ponte crollato. Una pista ciclo-pedonale sarebbe stata sicuramente utile e apprezzata anche da cittadini e turisti, mentre non si è dimostrata attenzione neppure stavolta su un percorso storico, panoramico, accanto al mare e al porto, un tratto tra i più significativi anche a causa di quella tragedia che non si deve dimenticare».

LEGGI ANCHE: Consegnati i lavori per la realizzazione della Ciclovia sull’ex tracciato della Littorina – Video

La ciclovia della littorina, lavori in corso a Vibo per la messa in sicurezza dell’ex tracciato ferroviario

Vibo Valentia: con il Pnrr progetti di riqualificazione urbana per 20 milioni di euro – Video