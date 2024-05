Nardodipace, ecco i vincitori del concorso “Pinocchio in bicicletta”

Mercoledì prossimo si svolgerà la XII edizione di “Pinocchio in bicicletta”, quest’anno organizzata dallo Sporting Club di Mileto nell’area delle Serre, alla presenza del campione del ciclismo Francesco Moser. Nell’attesa, dal patron Mimmo Bulzomì vengono diramati i nomi dei vincitori del concorso inserito nella gimkana ciclistica riservata alle scuole primaria e secondaria di Fabrizia, Mongiana e Nardodipace. Per quanto riguarda gli elaborati, la giuria composta dalle professoresse Antonella Rotella, Francesca Mologni e Maria Concetta Miceli ha assegnato il primo posto all’alunna della scuola secondaria di Fabrizia Erika Silipo, «brava a coniugare quanto richiesto dalla traccia con la descrizione dei luoghi della vita, riuscendo così ad accompagnare il lettore lungo un percorso attraente e vivificante». In seconda posizione sono giunte le allieve della scuola secondaria di Mongiana, Fatima Vallelonga, Stefania Ferrieri e Marica Tripodi, seguite ruota dagli alunni della scuola secondaria “Cassari” di Nardodipace, Rocco Bruno Tassone, Angelica Maiolo e Vera Maiolo. Per quanto riguarda il settore “disegni”, la giuria composta dagli artisti Tonino Denami, Francesco Mangialardi e Antonio La Gamba ha proclamato vincitori gli allievi delle classi prima e seconda media di Mongiana, «per aver colto la bellezza dei ragazzi in bici immersi nella natura». Il secondo posto è invece andato alla scuola primaria della stessa Mongiana, il terzo all’alunna Margherita Raffaele. La cerimonia di premiazione si svolgerà nella stessa giornata di mercoledì. Dal presidente dello Sporting Club Bulzomì, intanto, giungono i ringraziamenti al sindaco di Nardodipace, Romano Loielo, e alla dirigente scolastica dell’Istituto comprensivo di Fabrizia, Maria Carmen Aloi, «per la collaborazione data all’organizzazione dell’evento e per la sensibilità dimostrata nel contesto della promozione della disciplina ciclistica tra i più piccoli».