E vissero infelici e scontenti: provincia di Vibo prima in Italia per matrimoni ma tra le ultime per tasso di occupazione

Il Vibonese primeggia anche per nuove imprese gestite da under 35. Una piccola oasi nell'intero Sud, secondo la classifica sulla Qualità della vita dei giovani stilata dal Sole 24 Ore. Ma non è tutto rose e fiori...

Un puntino verde in mezzo a una marea di rosso di diverse sfumature. A guardare la grafica elaborata dal Sole 24 Ore e intitolata “Dove vivono meglio i giovani?”, la provincia di Vibo Valentia sembra un’oasi in tutto quel deserto che è il Sud. E infatti nella classifica della Qualità della vita dei giovani occupa il 26° posto, non male considerando che le province italiane sono 107. Ma è davvero tutto così bello e florido? Davvero i giovani stanno bene a Vibo Valentia?

A raccogliere i commenti di chi questa provincia la vive, o più semplicemente guardandosi intorno, così non pare. Basti pensare semplicemente al fatto che in ogni famiglia c’è qualche giovane che è emigrato altrove. Giovani che si allontanano da questa provincia per mettere a frutto i propri studi, per trovare un lavoro che faccia dimenticare quello nero o precario o irregolare che trovi a casa tua, per vivere una vita più “piena” in un luogo che ti offra maggiori servizi o strutture. E per tanto altro ancora.

Perché sarà vero che l’aria è buona, ci sono uno tra i mari più belli a un tiro di schioppo e orde di nonne zie e mamme che hanno sempre qualcosa di buono da rimpinzarti, ma non basta. Tutti argomenti allettanti, per carità, ma non bastano quando il lavoro è poco, la sanità zoppica, l’indice di presenza mafiosa è tra i più alti d’Italia, i servizi per i più giovani dallo sport al divertimento sono quello che sono.

Primo posto per matrimoni e imprese under 35

E allora perché secondo il Sole 24 Ore la provincia di Vibo Valentia è quella in cui i giovani stanno meglio al Sud e una tra le migliori in Italia? A incidere sul suo posizionamento sono due degli indicatori presi in considerazione: imprenditorialità giovanile – cioè le nuove imprese avviate da under 35 – e quoziente di nuzialità – ossia i matrimoni celebrati ogni mille abitanti. Secondo i dati raccolti dal quotidiano economico, in entrambi questi ambiti la provincia di Vibo Valentia è prima in Italia. Vibo fa bene anche per quanto riguarda la presenza di amministratori comunali under 40 (12° posto) e per età media al parto (30° posto).

Vibo non è un’oasi

Altri indicatori invece mostrano che la provincia vibonese non è propriamente quell’oasi verde di cui sopra. A partire da quello relativo alla disoccupazione: già Istat aveva rivelato che qui lavora solo un giovane su tre e ora i dati del Sole 24 Ore lo confermano piazzando la provincia di Vibo al 97° posto. Sempre a proposito di lavoro, la nostra provincia è terzultima (105°) per trasformazione di contratti a tempo indeterminato (da rapporti a termine, stagionali, in somministrazione, intermittenti e apprendistato).

C’è poi l’indicatore relativo al trend dei residenti giovani – rispetto cui Vibo si posiziona decisamente maluccio (63°). È poi al 78° posto per presenza di bar e discoteche ogni 10mila residenti di età 18-35 e 64° per presenza di aree sportive.

Qualità della vita di bambini e anziani

Ad ogni modo, complessivamente Vibo Valentia (26°) sembra essere un posto per giovani molto più delle altre province calabresi: Catanzaro è 87°, Cosenza 100°, Crotone 77° e Reggio Calabria 104°. Prima in Italia è Gorizia, ultima Sud Sardegna. Il Sole 24 Ore ha vagliato poi anche quella che è la qualità della vita di bambini e anziani: in entrambi i casi ecco Vibo Valentia scivolare giù e posizionarsi rispettivamente 95° e 104°. Risultati tristi ma forse più vicini alla percezione comune.

