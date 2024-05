Il nuovo teatro di Vibo è una promessa d’amore (alla città) tradita: «Non aprirà mai, finisce sempre così» – VIDEO

La delusione dei vibonesi intervistati per lo speciale elezioni di Dentro la notizia. Percepibile la disillusione di chi ha atteso quest’opera per oltre 20 anni per vederla inaugurata a San Valentino e subito resa inaccessibile

Aveva aperto i battenti nel giorno di San Valentino, un vero regalo d’amore per tutti i vibonesi che l’attendevano da più di 25 anni. Ma doveva essere uno di quegli amori passeggeri, perché la gioia di avere un teatro a Vibo Valentia è durata giusto il tempo di due spettacoli. Tutti e due lo stesso giorno, uno la replica dell’altro per via della grande affluenza, a testimonianza dell’entusiasmo con cui i cittadini hanno vissuto l’inaugurazione di quell’importante presidio culturale che mancava evidentemente tanto alla città. Poi, di nuovo sipario giù. Era stata annunciata una collaborazione con il Parioli di Roma per l’organizzazione della rassegna di spettacoli, sembrava filare tutto liscio… ma la doccia fredda era dietro l’angolo: mancano alcune autorizzazioni, il teatro comunale resta quindi chiuso.

Cosa ne pensano i cittadini vibonesi? Prevale la sfiducia, inevitabilmente molti si sentono presi in giro. «Resterà così e non lo apriranno più», dice un signore ai microfoni di LaC, nella vox populi raccolto da Tonino Raco per Vibo Valens, lo speciale elezioni di Dentro la Notizia che questa settimana ha avuto come tema centrale quello della cultura vibonese in crisi.

«È un peccato, sarebbe stata un’ottima opportunità per la città», è il pensiero di una cittadina. Le fa eco un altro, secondo cui il teatro «avrebbe potuto cambiare le cose, anche qui», dice con un velo di rassegnazione per una terra che sembra destinata a rimanere sempre al punto di partenza. «Siamo una terra sfortunata – afferma un anziano -. Si parla di teatro comunale da decenni e non si vede mai una fine». C’è chi punta il dito contro chi «doveva accorgersi prima che mancavano le licenze» e anche chi nutre ancora fiducia: «Speriamo che con la nuova amministrazione comunale si arrivi a una soluzione e finalmente alla riapertura». Stavolta definitiva, però.

