Guardia di finanza, cambio al vertice del comando provinciale di Vibo: arriva il colonnello Bua

La caserma “Vizzari” di Vibo Marina ha ospitato la cerimonia di avvicendamento nella carica di comandante provinciale Gdf tra il colonnello Massimo Ghibaudo ed il colonnello Eugenio Bua. Presente il comandante regionale, generale di divisione Gianluigi D’Alfonso. Dopo tre anni di attività, il colonnello Ghibaudo lascia il Comando provinciale di Vibo Valentia per assumere analogo incarico alla sede di Lecco. Nel caloroso saluto di commiato, ha espresso riconoscenza nei confronti delle fiamme gialle vibonesi per lo spirito di servizio e l’orgoglio espressi nell’espletamento delle attività svolte, elementi che hanno consentito di conseguire, nel triennio di permanenza, tangibili risultati di servizio, acquisendo la fiducia dei cittadini.

Il colonnello Bua, nuovo comandante provinciale di Vibo Valentia, originario della provincia di Ragusa, ha frequentato l’Accademia della Guardia di Finanza nel quinquennio 1992/1997 e, nel corso della Sua carriera, ha sempre comandato Reparti operativi e, da ultimo, il Comando provinciale di Benevento.È laureato in Giurisprudenza, Scienze della Sicurezza Economico-Finanziaria e Scienza delle Pubbliche Amministrazioni ed è insignito, tra le altre, dell’Onorificenza di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana.

Nel saluto di insediamento, il nuovo comandante, nella consapevolezza di intraprendere un percorso impegnativo e carico di responsabilità, ha espresso la volontà di fornire, con passione, il suo personale contributo per realizzare le migliori condizioni a beneficio del servizio e del benessere del personale dipendente. Il comandante regionale, che ha presieduto la cerimonia, ha espresso il suo apprezzamento e ringraziamento al colonnello Ghibaudo per l’impegno con cui ha diretto la Guardia di Finanza di Vibo Valentia ed ha formulato al colonnello Bua i migliori auspici per il nuovo incarico assunto in Calabria.