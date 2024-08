Esclusa dalla prima tranche, Vibo ora ottiene 14mila euro dalla Regione per la promozione turistica

Era tra i 26 Comuni rimasti a bocca asciutta, dopo la riapertura dei termini per accedere agli stanziamenti ecco finalmente i fondi. L'assessore Soriano: «Li useremo per gli eventi estivi»

«Il dipartimento Turismo, marketing territoriale e mobilità della Regione Calabria ha pubblicato la graduatoria dell’avviso pubblico per il riconoscimento di contributi per iniziative di promozione turistica per l’annualità 2024. Ed il Comune di Vibo Valentia è risultato beneficiario di un contributo pari a 14mila euro, la cifra più alta fra quelle ripartite agli enti ammessi». Ad annunciarlo è l’assessore al Turismo del Comune di Vibo Valentia, Stefano Soriano, all’indomani della pubblicazione della graduatoria stilata a seguito della riapertura dei termini per accedere a stanziamenti regionali finalizzati a sostenere gli enti locali nella realizzazione di eventi e manifestazioni di interesse turistico. Vibo Valentia in un primo momento era tra i 26 Comuni esclusi.

«Superate le problematiche legate al cambio di amministrazione, che avevano determinato una momentanea esclusione del Comune, al nostro insediamento – afferma l’assessore – gli uffici, che ringrazio per il lavoro svolto, si sono prontamente attivati per recuperare, e così oggi l’ente può contare su una somma con la quale non si possono organizzare grandi manifestazioni ma che utilizzeremo per programmare i prossimi eventi».