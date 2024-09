Verso la riapertura delle scuole, a Vibo avviato il servizio di disinfezione delle aule e dei locali

L’amministrazione comunale di Vibo Valentia, su iniziativa congiunta degli assessorati all’Ambiente (Marco Miceli) e alla Pubblica istruzione (Vania Continanza), comunica che lunedì è stata avviata l’attività di disinfezione dei locali scolastici e le operazioni si concluderanno entro il fine settimana, rispettando così la volontà dell’amministrazione Romeo di consegnare ambienti sani e disinfettati per l’inizio del nuovo anno scolastico, fissato per lunedì 16 settembre. Contestualmente è in corso anche l’attività sulla parte esterna degli edifici, con sfalcio delle aree verdi e pulizia di viali e marciapiedi.

«Attraverso la disinfezione degli ambienti scolastici – spiegano gli assessori Miceli e Continanza – è possibile raggiungere uno standard di igiene che non solo risponde alle attuali esigenze di sicurezza, ma contribuisce anche a creare un’atmosfera di apprendimento ottimale. Ridurre la presenza di agenti patogeni e garantire una pulizia profonda è essenziale per proteggere gli studenti e il personale che vi opera, oltre che per promuovere un senso di benessere e serenità all’interno delle istituzioni educative».

L’attività di disinfezione è definita come il complesso di procedimenti e operazioni atti a sanificare (rendere sani) determinati ambienti confinati e aree di pertinenza mediante la distruzione o inattivazione di microrganismi patogeni. Il servizio è affidato alla ditta Muraca srl, come da proposta progettuale. Per realizzarlo verranno utilizzati prodotti disinfettanti certificati e tecniche specializzate per eliminare germi, batteri e virus dalle superfici. Particolare attenzione viene data alle aree ad alto contatto come maniglie, interruttori della luce, rubinetti, e attrezzature didattiche nonché ambienti di lavoro e aule, aree comuni, servizi igienici.