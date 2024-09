Filadelfia, il Comune va incontro alle famiglie e rimodula le tariffe previste per il servizio di scuolabus. Ecco quanto costerà

A due giorni dalla scadenza dei termini per l’adesione al Servizio di trasporto scolastico per l’anno 2024-2025, il Comune decide di rimodulare i costi al fine di rendere le tariffe più sostenibili e accessibili per le famiglie. Si passa quindi da 180 euro annui per alunno a 120 euro per il primo figlio, 60 euro annui per il secondo, mente per terzo figlio e successivi la tariffa è stata ridotta a soli 30 euro. Resta invece invariata la quota mensile di 20 euro ciascuno per chi non usufruirà dell’abbonamento annuale. A decidere questo cambio di rotta è stato proprio il sindaco Anna Bartucca unitamente alla giunta, che ha inteso mettere mano al servizio a domanda individuale. L’aggiornamento del costo del servizio, che tiene conto delle normative vigenti e della situazione economica dell’ente, è stato dunque approvato in virtù della possibilità che i Comuni hanno di variare le tariffe.

La decisione urgente, presa all’unanimità dalla giunta comunale, «mira – si evince dal documento – a favorire le famiglie e a garantire un accesso ampio al Servizio di trasporto scolastico, contribuendo così a mantenere l’equilibrio economico-finanziario del bilancio comunale». Nella delibera di giunta, inoltre, si sottolinea che «il Comune non è attualmente in condizioni di deficit strutturale, il che consente una maggiore flessibilità nella determinazione delle tariffe».