Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni, si parte anche a Vibo: ecco le modalità

Dal 7 ottobre prende il via la nuova edizione del Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni, che dal 2018 è diventato annuale e non più decennale, coinvolgendo alcune famiglie del Comune di Vibo Valentia. Si tratta di una indagine conoscitiva essenziale, in quanto l’obiettivo primario del Censimento è quello di mantenere, per un insieme di informazioni fondamentali di natura demografica, sociale ed economica, l’elevato livello di dettaglio territoriale.

Il disegno di rilevazione, spiega l’amministrazione comunale in una nota, per quest’anno si articola in una sola indagine campionaria, quella da Lista. Le operazioni di raccolta dati sul campo per la rilevazione da Lista avrà inizio il 12 novembre e terminerà il 23 dicembre. «Per arricchire questo importante patrimonio di dati statistici e conoscere meglio il territorio in cui viviamo, è fondamentale la piena collaborazione di tutte le famiglie campione. Pertanto, si informa che partecipare al Censimento è un obbligo di legge e la violazione dell’obbligo di risposta prevede una sanzione».

Come partecipare al censimento

Ogni anno le famiglie coinvolte nel Censimento partecipano in una delle seguenti modalità. La rilevazione da Lista riguarda le famiglie presenti in una lista campionaria e i relativi alloggi. In tale fase, le famiglie possono compilare il questionario on line utilizzando le credenziali di accesso ricevute con la lettera informativa a firma del presidente Istat.

In alternativa alla compilazione autonoma del questionario elettronico, possono recarsi presso il Centro comunale di rilevazione che si trova all’interno del Comune o farsi intervistare da un rilevatore.

I dati trattati dall’Istat, per le finalità della rilevazione censuaria, sono tutelati dal segreto statistico e sottoposti alla normativa in materia di protezione dei dati personali.

La famiglia può ricevere assistenza, completamente gratuita, rivolgendosi: