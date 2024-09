Rombiolo, il Comune avvia le procedure per l’affidamento del Servizio di refezione scolastica

Il Comune di Rombiolo ha avviato le procedure per l’affidamento del servizio mensa per l’anno scolastico 2024-2025. Secondo quanto recentemente stabilito dalla giunta, l’importo complessivo per il Servizio di refezione scolastica è stimato in circa 116mila euro, incluso oneri per la sicurezza e iva, suddiviso tra i vari esercizi del bilancio 2024-2026. La scelta del fornitore avverrà secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ed il miglior rapporto qualità/prezzo.