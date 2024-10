Auditel dati Tv, LaC prima negli ascolti anche nel mese di settembre

Si conferma all’avvio dei mesi autunnali la posizione di leadership oramai per il sesto mese consecutivo: in netta crescita anche l’ultima nata, LaC OnAir. Novità nei palinsesti autunnali, ecco quali

Un nuovo risultato positivo ed in crescendo, una conferma che vede il network punto di riferimento dell’offerta televisiva calabrese: per il sesto mese consecutivo, LaC Tv è in vetta agli ascolti del mese di settembre, un dato che conferma il trend positivo e gli andamenti ormai consolidati sulle abitudini televisive dei telespettatori delle tv locali calabresi.

Un risultato frutto dell’attenta pianificazione e dell’importanza di un brand che ormai è sinonimo di garanzia e qualità per i calabresi, che mese dopo mese scelgono i contenuti prodotti da Diemmecom, come i programmi di intrattenimento, le fasce di informazione e i contenuti legati alla promozione del territorio e dell’enogastronomia calabrese di eccellenza.

Dati di ascolto lusinghieri anche per LaC OnAir, raggiungibile sul canale 17, che stabilizza ormai la sua crescita e che pur arriva dopo i canali competitor si assesta su ascolti lusinghieri e si conferma sempre più come la lieta novità degli ultimi tempi del bouquet dei canali regionali calabresi, grazie alle innovazioni proposte come le trasmissioni condotte rigorosamente in diretta dalla esclusiva suite televisiva aeroportuale, principale porta d’accesso ed in transito della regione, e i focus sulle eccellenze e sulle giovani realtà calabresi di qualità.

“Dentro la notizia”, Marra e Occhiuzzi: palinsesto autunnale tra novità e conferme

Sono tante inoltre le novità che il palinsesto dei canali del network LaC ha presentato e presenterà nelle prossime settimane: con l’avvio del palinsesto autunnale, infatti, ritornano alcuni dei prodotti più graditi dal pubblico calabrese.

È ripartito nei giorni scorsi infatti, dallo Studio 4 di Cosenza “Dentro la notizia”, il format di approfondimento condotto da Pier Paolo Cambareri e Francesca Lagoteta che affronta i temi dell’attualità con servizi e inchieste condotte dalla redazione giornalistica di LaC: non solo informazione, però, nel palinsesto autunnale.

Dopo l’avvio di “L’Italia che mi piace…In viaggio con Raspelli” condotta dal giornalista ed esperto di enogastronomia nazionale Edoardo Raspelli, volto noto del panorama televisivo italiano, a breve arriveranno i nuovi programmi di due capisaldi della televisione regionale.

Si tratta di Paolo Marra, che torna con il suo celebre format “Si giri ccu mia, ti sciali chi via”, programma che da decenni ormai accompagna i calabresi alla scoperta dei borghi e degli angoli più interessanti della regione, e di Francesco Occhiuzzi, che dopo il successo estivo di “Diamoci del tu” tornerà con un format di intrattenimento fatto di interviste, musica e attualità leggera, un talk nel quale ospiterà cantanti, attori e vip per raccontare le loro storie e le loro esperienze.

Una stagione ricca di novità, insomma, che verrà accompagnata da tanti altri nuovi format e conferme dalla scorsa stagione che verranno presentati nelle prossime settimane e che comporranno, ancora una volta, l’offerta informativa di LaC Tv, la tv dei calabresi per i calabresi. Ulteriori novità ai palinsesti ed alla presenza del network oltre la regione sono allo studio pronte per i primi mesi del 2025.