Doni e sorrisi per i bimbi ricoverati, i poliziotti fanno visita ai piccoli degenti dell’ospedale di Vibo

Per la Polizia di Stato questi giorni di festa sono l’occasione ulteriore per dare sostegno e aiuto a chi ha più bisogno. Questa mattina i poliziotti della Questura di Vibo Valentia si sono recati in visita al reparto di pediatria dell’Ospedale “Jazzolino” di Vibo Valentia, accolti dal primario Salvatore Braghò e da alcuni membri del suo staff.

Insieme a loro, hanno consegnato i doni di Natale ai bimbi ricoverati, felici ed entusiasti di aprire i pacchi. Un’iniziativa a sorpresa per i piccoli pazienti, che rispecchia lo spirito della Polizia di Stato “Esserci sempre” ed essere vicini alla gente, con particolare attenzione per le categorie più fragili come i bambini ricoverati in ospedale. Un gesto di vicinanza e solidarietà nei confronti dei bimbi e dei genitori che trascorrono le loro feste nel reparto di pediatria.