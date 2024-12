Tg Young, al via su LaC Tv la nuova stagione del telegiornale dell’Istituto Vespucci di Vibo Marina

Tanti i temi trattati già nella prima puntata del notiziario realizzato dai ragazzi della scuola grazie ad un progetto in partnership con il Network LaC. Appuntamento oggi alle ore 17

È tutto pronto per la nuova stagione del Tg Young, il telegiornale dei ragazzi dell’Istituto comprensivo Amerigo Vespucci, in partnership con il Network LaC, che ripartirà oggi alle 17 su LaC Tv.

Alla conduzione Mattia Galloro. Sofia Shpack e Domenico Rizzo sono gli operatori di ripresa. Pietro D’ascoli e Domenico Barillà i tecnici audio. I servizi curati da Cristel Generoso, Antonio Maduli, Asia Lo Bianco, Musumeci Martina, Fatima Curtosi, Giulia Porretta, Massimo Maduli, Chiara D’Amico, Christian Mazzeo, Giulia Priani, Alessandro Francica, Mariantonia Monica Mantino. Gli studenti sono supportati dalla professoressa Nunzia Volpe, referente del progetto, e dalla squadra di professionisti del network LaC.

Un tg ricco di argomenti

Nella prima puntata della nuova stagione saranno tanti i temi affrontati. Conosceremo la nuova dirigente che guida l’istituto da quest’anno, Tiziana Furlano.

Spazio poi all’accreditamento Erasmus+ che ha ottenuto il Vespucci-Murmura. E poi ancora il percorso di formazione cofinanziato dall’Unione Europea, intitolato “UN PERCORSO DI VITA – Da eTwinning a Erasmus+”, che ha visto il coinvolgimento d tutti i docenti.

Parleremo anche dell’importante riconoscimento ottenuto dalla scuola nell’ambito della settima edizione del progetto “PretenDiamo Legalità” e delle celebrazioni del 4 novembre.

Partendo dalla scuola secondaria di Vibo Marina, si è svolta la marcia silenziosa contro la violenza sulle donne che ha visto in prima linea proprio gli studenti dell'istituto. Sulle note della canzone "Donna" di Mia Martini ha preso il via la "Staffetta rossa" per ricordare tutte le donne a cui è stata negata la vita, strappate ai loro affetti e brutalmente uccise.