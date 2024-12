Riqualificazione stazione Vibo-Pizzo, Fit Cisl: «Bene ma ora si pensi ai parcheggi e alla sicurezza delle strade d’accesso»

Il sindacato plaude al restyling dello scalo ferroviario grazie ai fondi del Pnrr: «Progetto strategico per lo sviluppo dell'intero territorio». Ma non basta: «L'opera va completata guardando anche alle aree circostanti»

«La riqualificazione della stazione di Vibo Pizzo è un passo cruciale non solo per il territorio ma per tutta la Calabria, divenendo un punto di raccordo cruciale tra il nord e il sud della Calabria». Ad intervenire al termine dei lavori è il segretario generale di Fit Cisl Calabria, Vincenzo Fausto Pagnotta. «La riqualificazione delle stazioni ferroviarie – scrive in una nota – è uno degli interventi più significativi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), con l’obiettivo di migliorare la qualità delle infrastrutture, l’accessibilità e i servizi per i viaggiatori, specialmente nel Mezzogiorno. Tra le stazioni che hanno beneficiato di questi investimenti, c’è anche la stazione di Vibo Valentia Pizzo, situata in una posizione strategica lungo la linea ferroviaria Tirrenica che collega il Sud Italia con il resto del Paese. I lavori di riqualificazione e ammodernamento delle stazioni ferroviarie al Sud, sono stati finanziati con circa 50 milioni di euro, e destinati a migliorare l’accessibilità, la sicurezza e il comfort dei passeggeri, adeguandosi alle normative europee e alle esigenze di un servizio ferroviario moderno, sicuro e efficiente».

A Vibo Pizzo l’intervento è durato circa sei mesi. «Anche non essendo uno dei principali hub ferroviari della regione – prosegue il sindacato -, la sua posizione strategica lungo la dorsale tirrenica la rende un’importante porta d’accesso per i pendolari, i turisti e i cittadini della zona. La riqualificazione della stazione è quindi un passo fondamentale per potenziare la mobilità in Calabria e migliorare la qualità dei trasporti pubblici».

E ancora: «Gli interventi di riqualificazione e ammodernamento per la stazione di Vibo Valentia Pizzo hanno previsto: adeguamento delle banchine e dei marciapiedi, ristrutturazione degli spazi interni, l’introduzione di soluzioni ecologiche per migliorare l’efficienza energetica dell’edificio, come illuminazione a led. Uno degli aspetti fondamentali della riqualificazione della stazione di Vibo Valentia Pizzo riguarda la sicurezza e l’accessibilità. L’obiettivo è stato quello di rendere la stazione un punto di accesso sicuro e facilmente fruibile per tutti i passeggeri, comprese le persone con disabilità. Ciò ha incluso, adeguamento delle strutture per l’accesso ai disabili con la creazione di rampe, istallazione di ascensori e percorsi tattili per garantire che la stazione sia accessibile a tutti i viaggiatori, senza barriere architettoniche».

Il segretario di Fit Cisl Calabria arriva dunque al punto cruciale: «Per rendere efficienti gli investimenti fatti, e soprattutto accessibile la stazione a tutti, bisogna “completare l’opera” con un’adeguata organizzazione dei parcheggi per garantendo, ma soprattutto definendo spazi sufficienti per i pendolari, per i “turisti” e per gli autisti dei taxi. Nello specifico è necessario definire delle aree di sosta specifiche: parcheggi a lunga sosta per i pendolari che lasciano la propria auto per intere giornate; parcheggi a breve sosta per chi deve fermarsi solo per brevi periodi, come coloro che accompagnano o vanno a prendere un passeggero; parcheggi per disabili, prevedendo spazi dedicati e accessibili per le persone con disabilità; spazi per la sosta di taxi e autobus».

Secondo il sindacato, la stazione di Vibo Pizzo è «un importante punto di interscambio per i viaggiatori che devono proseguire il loro viaggio in autobus o con taxi. Un altro aspetto fondamentale riguarda la sicurezza stradale nelle strade di accesso alla stazione di Vibo Valentia Pizzo. Le strade di accesso devono essere sicure, ben illuminate e prive di dissesti/buche che possano rappresentare un rischio per i veicoli e i pedoni».

«Come Fit Cisl Calabria – aggiunge Pagnotta – auspichiamo che, la riqualificazione della stazione di Vibo Valentia Pizzo sia un passo fondamentale per modernizzare e potenziare le infrastrutture ferroviarie della Calabria, migliorando l’accessibilità e la qualità dei servizi per i viaggiatori. Grazie agli interventi previsti dal Pnrr, la stazione deve diventare un punto di riferimento per la mobilità sostenibile e l’integrazione modale tra treni, autobus e mezzi privati, contribuendo allo sviluppo economico e turistico della zona. Tuttavia, per come rappresentato, per garantire il successo dell’intervento, è fondamentale un approccio integrato che preveda anche la gestione delle aree circostanti, la sicurezza stradale e la regolamentazione dei parcheggi e della sosta. Solo in questo modo – conclude – la stazione di Vibo Valentia Pizzo potrà diventare un nodo ferroviario moderno, sicuro e accessibile, al servizio dei cittadini e dei turisti».