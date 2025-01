L’agronomo di Filadelfia Mariano Serratore entra nel Comitato tecnico della Fondazione ReSoil

La ReSoil Foundation annuncia la composizione del nuovo Comitato tecnico scientifico, tra i cui membri figura l’agronomo di Filadelfia, Mariano Serratore, nominato in qualità di direttore tecnico di Icea (Istituto per la certificazione etica e ambientale), uno dei più importanti organismi di certificazione italiani, tra i pionieri della certificazione biologica, che opera sia nel settore alimentare che in quello del non food. Gli altri componenti del Comitato afferiscono al mondo accademico, della ricerca e del contesto produttivo agro-industriale. I dettagli sono contenuti in una nota stampa.

Gli obiettivi della ReSoil

«Con la sua esperienza internazionale nel campo dell’agricoltura biologica e rigenerativa – si legge nel comunicato – Serratore apporta competenze preziose per sostenere la missione della Fondazione: preservare e rigenerare i suoli, una risorsa indispensabile per la vita sulla Terra.

Fondata nel 2020 grazie alla collaborazione tra l’Università di Bologna, Coldiretti, Novamont e il Politecnico di Torino, la ReSoil Foundation opera per affrontare il degrado dei suoli, una crisi spesso trascurata ma con enormi ripercussioni sulla sicurezza alimentare, la biodiversità e la lotta ai cambiamenti climatici. Ogni anno, miliardi di tonnellate di suolo fertile vengono perdute a causa di pratiche insostenibili, minacciando il futuro delle prossime generazioni».

La Fondazione «si distingue per la sua missione integrata e multidisciplinare. Si impegna a sviluppare soluzioni innovative attraverso la ricerca scientifica, con un focus sull’agricoltura rigenerativa e sulle tecnologie avanzate per migliorare la gestione del suolo. Il trasferimento tecnologico rappresenta un pilastro chiave della strategia della ReSoil Foundation, che collabora con partner industriali e accademici per trasformare le scoperte scientifiche in applicazioni pratiche».

Con Mariano Serratore nel Comitato tecnico scientifico, «la Fondazione rafforza la sua capacità di guidare il cambiamento, promuovendo un’agricoltura più sostenibile e resiliente. La sua esperienza nel combinare processi innovativi e sostenibili con un approccio sistemico sarà fondamentale per supportare la missione della Fondazione e ampliare il suo impatto a livello globale».

Leggi anche ⬇️ Mariano Serratore di Filadelfia porta l’esperienza italiana di Icea alla conferenza annuale di Textile exchange in California

Chi è Mariano Serratore

Agronomo, Mariano Serratore vive a Filadelfia e lavora in Icea dal 2005. Laureato in Scienze e tecnologie agrarie presso l’Università “Mediterranea” di Reggio Calabria, ha conseguito specializzazioni e Master in Project, Risk e Business Management. Dal 2022 svolge il ruolo di direttore tecnico per tutti gli schemi di certificazione. Ha recentemente coordinato, per conto di Icea, la prima conferenza mondiale dedicata all’integrazione tra agricoltura biologica e rigenerativa nell’ambito il 21° Congresso mondiale Ifoam svoltosi a dicembre 2024 a Taiwan.