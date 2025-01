Dagli animali che parlano, alle 13 pietanze sulla tavola: l’Epifania è un mix di riti religiosi e tradizioni popolari, ecco quali in Calabria

È un mix di sacro e profano, imperativi religiosi e riti pagani. Nel giorno dell’Epifania, anche in Calabria, le antiche leggende si fondono con le tradizioni popolari. La Befana vien di notte… ma la vecchina che vola a cavallo di una scopa portando doni ai bambini è solo l’evoluzione più “moderna” dell’Epifania, che affonda le radici in una storia lunga secoli. Ogni regione, poi, ha le sue credenze e tradizioni. Ecco quelle più diffuse in Calabria.