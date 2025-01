Sondaggio di LaC News24: diteci chi è stato il calabrese del 2024. Migliaia di voti in un giorno e qualche sorpresa

Meno di un giorno e il sondaggio di LaC News24 sul calabrese più influente del 2024 ha già raccolto migliaia di voti e segnato qualche dato imprevedibile, per quanto ancora parziale. Ribadiamo il concetto: lo chiamiamo sondaggio per semplicità, la consultazione non ha pretese scientifiche ma ci darà la possibilità di dialogare con i nostri lettori sui grandi temi. Per adesso partiamo dai personaggi e, come detto, da un dato sorprendente.

Finora il calabrese più influente del 2024 è il rettore dell’Unical Nicola Leone che ha raccolto quasi un terzo dei voti espressi: un grande successo che premia la strategia dell’ateneo di Cosenza. L’Università della Calabria ha puntato sul rientro dei cervelli e sul reclutamento di studiosi di fama internazionale, riuscito perché ha guadagnato una credibilità spendibile a livello mondiale.

Il secondo posto temporaneo è quasi una conferma del primo: è Franca Melfi, luminare della Chirurgia toracica tornata in Calabria per contribuire a cambiare la sanità disastrata della regione. Non è un caso che insegni all’Unical e sia diventata primario dell’ospedale di Cosenza proprio grazie a una chiamata internazionale lanciata dall’ateneo.

La battaglia per il terzo e il quarto posto vede un testa a testa serrato tra la sindaca di Villa San Giovanni Giusy Caminiti e il presidente della giunta regionale Roberto Occhiuto: sono vicinissimi. Caminiti è stata scelta come simbolo della battaglia di cittadini e movimenti ambientalisti contro il Ponte sullo Stretto che minaccia di inghiottire uno degli scenari naturali più belli del Paese.

Il governatore della Calabria, forse, ci saremmo aspettati di trovarlo un po’ più su, vista l’esposizione mediatica e il ruolo. In fondo le nostre urne virtuali sono aperte da meno di 24 ore e c’è tempo per rifarsi.

Il sondaggio si concluderà il 10 gennaio alle 19: ogni utente potrà votare una volta al giorno ed esprimere al massimo tre preferenze nell’arco di tutta la consultazione. Fateci sapere chi è per voi il calabrese che più di tutti ha lasciato il segno nel 2024.