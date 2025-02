Mileto, l’orgoglio dell’insegnante in pensione per gli ex alunni oggi scienziati e manager di multinazionali: «Studenti straordinari»

La scuola media di Mileto

«Dopo Rocco Lico un altro mio ex alunno raggiunge risultati straordinari nel suo settore. Sto parlando di Giovanni Grillo, anch’esso classe 1984, il quale recentemente ha ottenuto una nomina prestigiosa come Responsabile Italia per una multinazionale australiana di grande rilievo. Devo ammettere che apprendere tutto ciò mi emoziona molto. Sapere che un mio ex studente, che già allora dimostrava spiccate doti e un’educazione impeccabile, è riuscito a raggiungere traguardi così importanti, mi riempie veramente d’orgoglio». Queste le parole cariche di affetto e di sentimento espresse da Maria Dotro, insegnante di Inglese alla scuola media di Mileto, oggi in pensione. La professoressa nell’occasione ricorda anche che entrambi i suoi due ex allievi si sono all’epoca diplomati con il massimo dei voti vincendo anche una borsa di studio offerta dalla Regione Calabria.

Per quanto riguarda lo scienziato Rocco Lico è da anni uomo di punta del gruppo internazionale di astronomi “Event Horizon Telescope Collaboration”, che nel 2019 ha svelato la prima immagine del buco nero. Nel 2022 ha ricevuto il prestigioso Premio internazionale “Early-Career”, a cui ha fatto seguito nel 2024 il Premio Leonardo.

Ad egli oggi si aggiunge Giovanni Grillo, chiamato a rivestire l’incarico di Responsabile nazionale di Eightcap, broker Cfd globale fondato nel 2009 a Melbourne, Australia. Dalla sua l’esperto di finanza vanta un’esperienza pluriennale nel settore del trading e della gestione aziendale. Laureatosi nel 2008 presso la Libera Università “Iulm” di Milano in Interpretariato e Comunicazione (2008), successivamente Grillo ha conseguito un Mba in Business administration presso l’Università di Berkeley,in California, specializzandosi in Amministrazione aziendale applicata al settore finanziario e alla Borsa. Prima di entrare in Eightcap ha rivestito ruoli di primo piano in Irlanda per Amazon (2011) e PokerStars (2012), a Cipro per IronFX (2014), in Australia per Pepperstone (2017), in Belgio per Uqualify (2021). Adesso il prestigioso incarico alla guida delle operazioni italiane di Eightcap.

«Il mondo finanziario – spiega oggi il responsabile Italia della multinazionale australiana – mi ha affascinato sin da bambino. Ricordo quando a 12-13 anni di età, dopo la scuola, accompagnavo mio padre Franco, commerciante ambulante di generi alimentari, e durante il viaggio di ritorno da Lamezia Terme discutevamo l’andamento delle azioni delle aziende consultando i giornali. All’epoca non c’era Internet e i prezzi si scoprivano solo il giorno dopo. Ringrazio lui e mia mamma Nata – aggiunge – perché con i loro sacrifici e il duro lavoro mi hanno dato tutti gli strumenti per potermi realizzare, gli zii Vincenzo, Mimmo e Rocco, che mi hanno cresciuto come un fratello minore insegnandomi il valore dell’educazione, del sacrificio e della dedizione al lavoro, il sistema scolastico miletese che ha rappresentato un eccellente punto di riferimento culturale, a chi per Il Vibonese opera con professionalità e dedica ogni giorno attenzione alla nostra comunità, valorizzandola attraverso il suo lavoro giornalistico».