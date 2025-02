Lotta ai tumori infantili, il Riva ospita la cena di gala con Elisabetta Gregoraci promossa da Diemmecom per la raccolta fondi

L'iniziativa per sostenere la Fondazione "Il Coraggio dei bambini" impegnata nella ricerca scientifica sulle patologie oncologiche cerebrali

Al Riva Restaurant di Falerna una cena di beneficenza, organizzata dal gruppo Diemmecom, per sostenere la Fondazione “Il Coraggio dei bambini”, impegnata nella ricerca scientifica nel campo dei tumori cerebrali infantili.

Presenti all’iniziativa l’editore e presidente del gruppo Domenico Maduli, il direttore editoriale Maria Grazia Falduto, il direttore dell’informazione di LaC Franco Laratta e il direttore di rete Franco Cilurzo

Il Riva di Roberto Gallo ha accolto con entusiasmo e con la consueta eleganza la cena finalizzata alla raccolta fondi a favore dell’associazione.

Grandissimo l’ apprezzamento del pubblico per la presidente onoraria della fondazione, la showgirl Elisabetta Gregoraci, da anni molto attiva con iniziative di beneficenza per i bambini più sfortunati. Ai microfoni di LaC Elisabetta Gregoraci ha sottolineato l’importanza di garantire cure, istruzione e protezione ai bambini meno fortunati. Tema molto vicino anche al gruppo Diemmecom che da anni si occupa anche di beneficenza e di eventi di solidarietà.

Il presidente Domenico Maduli ha sottolineato l’importanza della ricerca e la necessità di donare per garantire il futuro ai più deboli.

Alla serata hanno partecipato numerosissimi esponenti del panorama sociale e culturale calabrese, in tanti del mondo della moda, del giornalismo, dello spettacolo.

Il direttore Franco Laratta ha ricordato il ruolo centrale di Diemmecom nella raccolta fondi per i bambini. Mentre tante sono le iniziative delle testate giornalistiche del gruppo a favore delle associazioni e dei gruppi impegnati nella solidarietà e l’accoglienza.

Sui tavoli del Riva, gestito con grande impegno ed entusiasmo da Roberto Gallo, le signore hanno trovato un gentile omaggio realizzato da Michele Affidato. In sala presente il figlio Antonio Affidato.

Iniziative come queste, a livello sociale, giocano un ruolo essenziale, soprattutto perché si pongono come obiettivo quello di garantire un futuro ai bambini meno fortunati.