Vibo città antica-il salottino, nominato il Consiglio direttivo

L'Assemblea dei soci all'unanimità ha deliberato la conferma per acclamazione del presidente uscente Domenico Grillo

In data 13 Gennaio si è riunita l’Assemblea dei soci dell’associazione “Vibo città antica” (“Il salottino”) per il rinnovo delle cariche sociali. L’Assemblea, all’unanimità, ha deliberato la conferma, per acclamazione, del presidente uscente Domenico Grillo.

In data 29 Gennaio è stata formalizzata la nomina dei componenti del nuovo Consiglio direttivo, che risulta così costituito: presidente il professor Domenico Grillo, vicepresidente l’architetto Ivana Napoli, segretaria la professoressa Adriana R. Cafaro.

Nominati consiglieri: maestro d’arte Nicola Giannini, il dottor Antonio Graziano (socio fondatore), la professoressa Carmela Grillo, l’ingegnere L. Federica Monteleone e l’avvocato Rosario Paoli'(socio fondatore).

L’associazione “Vibo città antica”, costituita nel 2010,è una libera associazione socio-culturale che non persegue fini di lucro, è apartitica e promuove iniziative per la conoscenza e la divulgazione della Storia della città di Vibo e il recupero, la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio culturale, storico, ambientale e artistico del territorio, anche al fine di incentivare lo sviluppo turistico.

«Numerose le iniziative realizzate negli anni in tal senso (passeggiate culturali nel borgo antico, visite a Chiese e antichi Palazzi, Mura Greche, Castello e Museo Statale, corsi di Storia della città,, mostre ed estemporanee di artisti locali(pittura, scultura), Festival Antico Borgo medievale, presentazione di libri sulla Storia della città, proiezione di film a carattere storico, varie attività ricreative», si legge in una nota.