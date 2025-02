Un carnevale da “sogno”, tutto pronto a San Calogero per l’edizione 2025 che coinvolgerà sei rioni

Il conto alla rovescia è partito, mancano poco più di due settimane ai festeggiamenti dell’evento più divertente e colorato dell’anno, si terrà, infatti, domenica 23 febbraio, in esclusiva, il Carnevale sancalogerese organizzato dall’associazione Vivi San Calogero in collaborazione con i rioni del paese.

Il tema scelto per questa edizione, che si annuncia già tra le più belle di sempre, è il “sogno”. Il programma prevede che il corteo in maschera affiancato dai carri allegorici prenderà il via da viale Aldo Moro alle 15 e dopo aver sfilato per le vie del paese si concentrerà in piazza Mercato dove si svolgerà il grosso della festa. L’evento vedrà la partecipazione di ben 6 rioni, 6 carri allegorici e circa 500 figuranti in costume. La giornata si concluderà con balli e musica in piazza, dj set e la cerimonia finale delle premiazioni.

Nelle fasi preparatorie della manifestazione, a ogni rione è stato affidato il compito di interpretare il proprio concetto di sogno, da qui, il rione di Calimera svilupperà il sotto tema de “Le Emozioni”, il rione Pigna quello del “Lunapark”, il rione Schioppo quello de “La banda dei Sogni”, il rione Fontana Vecchia quello dello “Spazio… ai sogni”, il rione Calvario quello dei “Supereroi”, il rione Vignale quello de “Il sogno degli anni 80/90”.

L’associazione Vivi San Calogero tiene a ringraziare fin da ora i sei rioni per l’impegno profuso, nonché l’Amministrazione comunale, gli enti, le attività e i cittadini per la collaborazione.