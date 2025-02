Scuola, 90 bambini della Vespucci di Vibo Marina dirottati a Longobardi ma i genitori insorgono: «Soluzione che indigna»

La necessità di completare il secondo lotto di lavori per l’adeguamento antisismico costringe a chiudere sei aule ma l’alternativa trovata ha scatenato le proteste: «Nuova sede fatiscente e non raggiungibile in auto»

Sul piede di guerra i genitori di sei classi della scuola primaria “Presterà” di Vibo Marina, ospitati nel plesso dell’Amerigo Vespucci. Poche ore fa la notizia di un imminente trasferimento degli alunni, circa 90, nella frazione Longobardi. Uno spostamento che si rende necessario per avviare il secondo lotto dei lavori di completamento antisismico in corso all’Amerigo Vespucci. «Se non concludiamo i lavori entro marzo rischiamo di perdere il finanziamento», chiosa l’assessore ai Lavori pubblici Salvatore Monteleone.

La notizia, che ha creato allarme tra i genitori, viene confermata anche dalla dirigente scolastica dell’Istituto comprensivo Tiziana Furlano. «I Lavori al Vespucci sono urgentissimi e indispensabili per la sicurezza dei ragazzi – afferma- è da settembre che stiamo cercando sedi alternative dove ospitare le sei classi della primaria, dopo vane ricerche, abbiamo individuato la scuola di Longobardi e il Comune si è impegnato a mettere a disposizione un autobus con accompagnatore che trasporterà gli alunni nella vicina frazione».

Oltre alla distanza, i familiari denunciano le condizioni in cui versa la strada d’accesso alla scuola. Un’arteria dissestata e inaccessibile agli autobus. «È una strada impervia», ammette la dirigente scolastica che in merito ha avuto rassicurazioni dall’assessore competente che si è impegnato a fare asfaltare il tratto in questione: un ultimo tratto di 200 metri che i bambini dovranno percorrere a piedi, «ma sempre accompagnati», spiega la preside che si appella ai genitori: «Vi chiedo collaborazione, il disagio si protrarrà solo da marzo a giugno, anche perché dal prossimo anno scolastico tornerà fruibile la scuola Presterà, chiusa per interventi di messa in sicurezza che saranno completati in estate» garantisce Furlano. Rassicurazioni che non bastano a spegnere le polemiche: «Oltre alla pericolosità della strada – fanno sapere i genitori – rivendichiamo il diritto dei nostri figli a frequentare la scuola a Vibo Marina». Per gli autori della missiva, «alla luce degli innumerevoli precedenti non crediamo affatto che lo spostamento sia solo per un breve lasso di tempo».

Il comitato dei genitori si dice «indignato e fortemente deluso da un sistema che sta dimostrando ancora una volta di non tutelare le famiglie». Da qui l’invito alle Istituzioni preposte: «il plesso Presterà di Vibo Marina dovrà avere le sue aule solo e sempre a Vibo Marina, senza disagi per bambini e genitori e senza preoccupazioni per viaggi e spostamenti in altre sedi altamente dissestate. Vogliamo un’alternativa degna per i nostri figli», concludono