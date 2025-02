Limbadi, via ai lavori di messa in sicurezza delle strade comunali: ecco l’ordinanza di modifiche alla viabilità

Il provvedimento riguarda in particolare via delle Fosse Ardeatine e dispone tra le altre cose l'istituzione del senso unico alternato e il limite di velocità di 30 km/h

Avranno presto inizio i lavori di messa in sicurezza e realizzazione marciapiedi lungo via delle Fosse Ardeatine a Limbadi. Proprio per consentire l’esecuzione dell’intervento, con un’ordinanza sono state disposte alcune modifiche temporanee e straordinarie alla viabilità di quella che è una delle vie principali e con maggiori transiti del comune.

Il provvedimento è stato firmato oggi dal responsabile dell’Area Vigilanza, Francesco La Ruffa, e prevede a partire dal 10 febbraio e fino al prossimo 11 aprile o comunque fino al termine dei lavori:

L’istituzione del divieto di sosta su ambo i lati lungo via delle Fosse Ardeatine nel tratto compreso tra il civico 4 ed il civico 64;

lungo via delle Fosse Ardeatine nel tratto compreso tra il civico 4 ed il civico 64; L’istituzione temporanea del senso unico alternato durante l’esecuzione dei lavori di scavo e di getto del conglomerato cementizio, per consentire la movimentazione dei mezzi d’opera interessati, sempre nel tratto compreso il civico 4 ed il civico 64;

durante l’esecuzione dei lavori di scavo e di getto del conglomerato cementizio, per consentire la movimentazione dei mezzi d’opera interessati, sempre nel tratto compreso il civico 4 ed il civico 64; L’istituzione del limite di velocità di 30 km/h lungo via delle Fosse Ardeatine nel tratto compreso tra il civico 1 ed il civico 79.

La collocazione dell’apposita segnaletica stradale sarà a cura della ditta esecutrice dei lavori, ossia la GMC Montagnese Costruzioni, con sede ad Acquaro. L’ordinanza è stata trasmessa per conoscenza, oltre che al sindaco di Limbadi, anche alla locale Stazione dei carabinieri.