«Vibo s’illumini contro il bullismo», Forza Italia Giovani chiede al Comune di aderire all’iniziativa

Un gesto simbolico per lanciare un messaggio chiaro contro ogni forma di violenza. Forza Italia Giovani Vibo Valentia ha ufficialmente chiesto al Comune di Vibo Valentia di aderire alla Giornata internazionale contro il bullismo e il cyberbullismo, in programma domani 7 febbraio, illuminando il Palazzo municipale di blu (colore del Nodo Blu, simbolo della lotta contro il bullismo) o giallo limone (che rappresenta l’asprezza del fenomeno ma anche la naturalezza del rispetto). Lo fanno sapere in una nota gli esponenti del movimento.

«L’obiettivo – scrivono – è chiaro: sensibilizzare l’opinione pubblica su un problema spesso sottovalutato, che colpisce soprattutto i più giovani, con conseguenze che possono segnare profondamente la loro crescita e il loro benessere psicologico. Bullismo e cyberbullismo sono fenomeni che non possiamo ignorare – sottolineano i rappresentanti di Forza Italia Giovani -. Ognuno di noi, nessuno escluso, deve fare la propria parte per costruire una società in cui il rispetto sia alla base di ogni relazione e in cui nessuno debba sentirsi solo di fronte alla violenza e all’intimidazione».

Oltre alla richiesta rivolta al Comune, Forza Italia illuminerà anche la propria sede nella stessa giornata, unendosi simbolicamente a questa battaglia di civiltà. L’iniziativa segue il filone delle campagne di sensibilizzazione già promosse a livello nazionale e internazionale, che puntano a coinvolgere le istituzioni e le comunità locali nella lotta contro ogni forma di prevaricazione e discriminazione. Forza Italia Giovani si dice «fiduciosa in una risposta positiva da parte dell’amministrazione comunale e si rende disponibile per collaborare alla realizzazione tecnica dell’illuminazione».