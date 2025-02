Vibo, il Comune attiva sportelli nelle frazioni per aiutare i cittadini a sbrigare le pratiche online: ecco dove e quando – VIDEO

Si chiamano "punti di facilitazione digitale" ai quali ci si potrà rivolgere per ottenere delucidazioni su attivazione dello Spid, scelta del medico curante, prenotazioni al Cup e tutto ciò che molti utenti, soprattutto i più anziani, non riescono a fare in autonomia

Un progetto volto a ridurre le distanze, non solo fisiche, ma anche sociali, tra il comune e le sue frazioni, andando in contro a tutti i cittadini che hanno difficoltà con il disbrigo di pratiche digitali e nuovi servizi della pubblica amministrazione. Se n’è parlato questa mattina nel corso di una conferenza stampa al Comune di Vibo Valentia che ha voluto, appunto, approfondire la tematica dei punti di facilitazione digitale.

«Con questo progetto si attua l’idea del Comune inverso, non sono i cittadini che vanno al Comune, ma è il Comune che va dai cittadini – ha spiegato il primo cittadino di Vibo Enzo Romeo -. È una soluzione che noi avevamo già definito come programma di questa amministrazione. Questi facilitatori digitali sono un punto di forza di questo progetto che vede spostare le funzioni del Comune anche e soprattutto nelle zone più periferiche che sono le frazioni di Vibo, cominciando da Piscopio per finire a Vibo Marina passando per Triparni».

Insieme al primo cittadino di Vibo Valentia, a spiegare i vantaggi del servizio già attivo dallo scorso settembre con diversi sportelli nelle frazioni vibonesi Valentina Fusca, presidente di Valentia Academy, soggetto attuatore del progetto e l’assessore all’Innovazione tecnologica del Comune di Vibo Valentia Luisa Santoro, con quest’ultima che ha introdotto una interessante novità: «Da oggi partono anche dei corsi gratuiti a cui i cittadini hanno la possibilità di iscriversi. È sufficiente che si rechino presso gli sportelli ed esprimono il loro desiderio. Ad esempio: come si procede alla prenotazione al CUP della Regione Calabria per una visita medica? Come si effettua il cambio del medico di famiglia? Come si procede per il rilascio dello Spid? E così via…».

Ad esprimere soddisfazione per quanto realizzato finora con il progetto che ha visto nascere i punti di facilitazione digitale la presidente di Valentia Academy Valentina Fusca: «Abbiamo accolto con grande entusiasmo la proposta dell’amministrazione comunale di estendere il punto di facilitazione digitale oltre ai confini del Palazzo Municipale. Tanti cittadini si sono resi conto di quanto sia in realtà semplice accedere a tutta una serie di servizi che prima apparivano molto più complessi. Abbiamo reso possibile questo servizio in diverse frazioni e altri comuni, a giro, saranno coinvolti in questo progetto itinerante».

