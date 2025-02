Orientamento e formazione, successo per il progetto dell’Itis E. Fermi di Vibo sulla certificazione di saldatore

Si è concluso con successo il secondo progetto di orientamento promosso dall’Itis “E. Fermi” di Vibo Valentia, focalizzato sulla certificazione di saldatore secondo la norma Uni En 9606-1:2017. L’iniziativa guidata dall’ingegnere Raffaele Suppa – si legge in una nota – ha «riscosso notevole interesse tra gli studenti partecipanti, offrendo loro l’opportunità di affinare le proprie capacità e acquisire una solida base di conoscenze pratiche. Un approccio giudicato dalla Istituto stesso come «vincente, in quanto mirato a favorire gli apprendimenti più efficaci e percorsi formativi personalizzati».

Il progetto si è avvalso della collaborazione con Cefosmet srl, ente di formazione e orientamento accreditato alla Regione Calabria. Con l’azienda, rappresentata da Emanuela Mandrone e coordinata dall’ispettore Gianpaolo Casciano, gli studenti hanno conseguito il Patentino di saldatore, una certificazione valida e riconosciuta Accredia nel settore della saldatura.

L’esame di qualifica con Cefosmet srl rappresenta un’opportunità unica per coloro che desiderano specializzarsi nel settore e la certificazione ottenuta è un riconoscimento significativo di competenza e abilità nel campo della saldatura, che apre nuove prospettive di carriera e crescita professionale.