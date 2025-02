Ricadi, via libera dal Comune al progetto del Parco letterario intitolato allo scrittore Giuseppe Berto per valorizzare Capo Vaticano

La giunta comunale di Ricadi ha recentemente approvato il progetto “Parco culturale Giuseppe Berto – Racconti di vita e paesaggi a Capo Vaticano”, per la valorizzazione del patrimonio culturale e ambientale del territorio. L’iniziativa rientra nel Piano di sviluppo finanziato dal Fondo sviluppo e coesione 2021-2027 e mira a creare un parco culturale dedicato al celebre scrittore di Mogliano Veneto ma innamorato perdutamente della Calabria, Giuseppe Berto, noto per le sue opere che esplorano la complessità della vita e del paesaggio calabrese. L’obiettivo principale dell’Ente è di «promuovere la partecipazione attiva della comunità locale e incentivare il turismo sostenibile, valorizzando al contempo le risorse naturali e culturali del territorio di Ricadi e Capo Vaticano».

Il progetto prevede «un’ampia collaborazione con associazioni ambientaliste e portatori d’interesse, creando un partenariato pubblico-privato che permetterà di garantire una gestione efficace e condivisa delle attività». La giunta ha sottolineato l’importanza di «formalizzare questo accordo per poter presentare una proposta solida e ben strutturata alla Regione Calabria, necessaria per ottenere i fondi necessari». La delibera approvata stabilisce inoltre come sia «necessario costituire un gruppo di lavoro e incaricare, salvo buon fine, 5 esperti per la curatela scientifica del parco».

Il documento però, presente sull’albo pretorio dell’Ente, cita solamente quattro figure delle cinque figure necessarie: Luisa Caronte, l’architetto Emilio Minasi, Antonia Berto (figlia dello scrittore) e Pantaleone Mercurio. La prossima fase prevede, infine, la presentazione ufficiale del progetto alla Regione, affinché possa ottenere i finanziamenti necessari e ancora non quantificati, per la sua realizzazione.