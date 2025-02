Un po’ di Calabria (e di Vibonese) alla tavola di Carlo e Camilla d’Inghilterra: la cena con Stanley Tucci firmata dallo chef Mazzei

I reali inglesi hanno stasera come ospite l'attore e regista statunitense i cui bisnonni erano di Serra San Bruno. Il menù è a base di ingredienti rigorosamente italiani

Ci sarà un po’ di Calabria questa sera alla tavola di re Carlo d’Inghilterra e di sua moglie, la regina Camilla. I reali inglesi ospiteranno, infatti, per una cena informale Stanley Tucci, l’attore e registra statunitense i cui nonni erano calabresi e che vanta anche origini vibonesi (i genitori della nonna paterna erano di Serra San Bruno). Ma non è tutto: il menù sarà a cura dello chef Francesco Mazzei, originario di Cerchiara nel Cosentino e oggi uno dei maestri della cucina italiana più conosciuti e apprezzati Oltremanica.

La cena reale a Highgrove House nel Gloucestershire prelude a una visita di Stato in Italia, che avverrà ad aprile. Sarà un viaggio speciale, non solo perché Carlo e Camilla incontreranno Papa Francesco e i rappresentanti del Governo italiano, ma anche perché coinciderà con il 20esimo anniversario di matrimonio della coppia. Per il regnante inglese questo sarà il 18esimo viaggio ufficiale nel Belpaese.

Intanto, l’evento di stasera sarà un’occasione per celebrare la cultura e la cucina italiana, grazie alla doppia presenza di Tucci – conduttore tra le altre cose del programma deella Bbc “Searching for Italy” – e Mazzei, che preparerà un menù tutto italiano a base di ingredienti locali e seguirà lo stile di cucina “slow food”.