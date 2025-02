Vibo, De Pinto nominato commissario cittadino della Lega: «Dare risposte concrete agli elettori»

Nelle scorse ore il commissario regionale della “Lega – Calabria Salvini Premier”, Filippo Mancuso, ha nominato i commissari delle città capoluogo di provincia e di Lamezia Terme: Francesco Longo (Catanzaro), Antonietta D’Amico (Lamezia Terme), Leo Battaglia (Cosenza), Armando Neri (Reggio Calabria), Antonella Mungari (Crotone) e, per Vibo Valentia, è stato designato Cosimo De Pinto.

«Desidero ringraziare il Commissario regionale della Lega Filippo Mancuso per la nomina a commissario cittadino del Comune di Vibo Valentia» ha commentato De Pinto, che ha parlato di «un incarico che rappresenta la continuità dell’operato del partito provinciale e che, spero, ci dia la possibilità di poter lavorare sempre al meglio sul territorio per poter dare risposte concrete ai nostri elettori e ai nostri sostenitori».

«Un ringraziamento particolare – ha concluso il nuovo commissario della Lega per Vibo Valentia – va soprattutto ai membri del Consiglio Direttivo, con la speranza che continuino a lavorare comunque al mio fianco per far raggiungere percentuali importanti per la Lega a Vibo e in tutta la provincia».